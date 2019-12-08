2019-12-08T05:50:48+03:00
Общество

Эксперты назвали самый популярный в России напиток к Новому году

Шампанское оказалось на втором месте в рейтинге
Мария ИГНАТЬЕВА
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Эксперты назвали самый популярный в России напиток к Новому годуЭксперты назвали самый популярный в России напиток к Новому годуФото: Алексей СТЕФАНОВ
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Российский интернет сервис по поиску и выбору товаров Rate$Goods провел исследования на тему самых популярных напитков на Новый год. Они выяснили, что шампанское находится в списке лидеров, но не на первом месте.

По их данным, россияне больше всего предпочитают пиво. На этот напиток пришлось 33,9% покупок. Традиционное игристое - шампанское вопреки ожиданиям оказалось на втором месте. Его выбрали 14,93% покупателей. Замыкает тройку лидеров, как пишет РИА Новости, вино, набрав 12,53%.

Немного уступая, на четвертой позиции в рейтинге предпочтений россиян оказалась водка. На нее пал выбор 10,87% покупателей. Замыкает пятерку коньяк - 5,37%. Далее идут виски - 3,33%, вермут - 1,87% и ром -1,3%.

Эксперты также выяснили, что общий объем покупок алкоголя перед праздником и в постновогодний период вырастает на 127% от среднегодового значения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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