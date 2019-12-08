В Роструде напомнили, кто может взять дополнительный оплачиваемый отпуск

СЕГОДНЯ 07:40 2019-12-08T07:40:45+03:00

На три дня отдыха могут рассчитывать работники с ненормированным графиком

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Федеральная служба по труду и занятости рассказала, каким россиянам положен дополнительный оплачиваемый отпуск. Трёхдневный отдых полагается тем, у кого ненормированный рабочий день.

Согласно трудовому кодексу, понятие ненормированного рабочего дня подразумевает под собой привлечение некоторых работников в нерабочее время. Однако "эксплуатировать" людей с таким регламентом работы запрещено. При ненормированном рабочем дне работник освобождается от обязанностей в выходные и праздничные дни.

- Согласно части первой статьи 101 Трудового Кодекса, ненормированный рабочий день — особый режим работы, в соответствии с которым отдельные работники могут по распоряжению работодателя при необходимости эпизодически привлекаться к выполнению своих трудовых функций за пределами установленной для них продолжительности рабочего времени. И слово "эпизодически" здесь — ключевое, — объяснили в ведомстве Российской газете.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что 31 декабря возможно сделать выходным только по решению работодателя, а также о том, что рабочая предновогодняя неделя продлится два дня.

ИСТОЧНИК KP.RU