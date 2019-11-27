Роструд рассказал, как сделать 31 декабря выходным днем

СЕГОДНЯ 07:16 2019-11-27T07:16:45+03:00

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В 2019 году 31 декабря выпадает на вторник и считается рабочим днем. Сделать из него выходной можно, но лишь если так решит работодатель. Об этом рассказал заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец.

Он напомнил, что, согласно производственному календарю, новогодние каникулы продляться с 1 по 8 января. Рабочий день 31 декабря 2019 года всего лишь сократят на один час. Перенести выходные на этот день нельзя, только федеральным законом или решением правительства, но работодатель может принять другие меры.

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ИСТОЧНИК KP.RU