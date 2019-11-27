Роструд вновь напомнил о двухдневных рабочих неделях

СЕГОДНЯ 17:36 2019-11-27T17:36:14+03:00

В ведомстве отметили, что работодатель в праве сделать 31 декабря выходным днем

Изменить размер текста: A A

Перед новогодними каникулами россиян ждет два рабочих дня в понедельник и вторник, 30 и 31 декабря, а также в четверг и пятницу, 9 и 10 января.

О том, что последний день 2019 года не будет выходным, напомнил заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец.

Замглавы ведомства отметил, что работодатель в праве сделать 31 декабря выходным днем. Работник также может выделить однодневный отпуск, в том числе без сохранения зарплаты, или взять отгул за заранее отработанное сверхурочное время, либо выйти на работу в нерабочий, праздничный день.

При этом рабочий день в предпраздничный вторник будет короче на один час.

Отметим, что ранее в Госдуме поддержали идею сделать 31 декабря выходным.

Календарь выходных на 2020 годФото: соцсети

Напомним, как писал сайт kp.ru, в период новогодних праздников россиян ждет продолжительный отдых с 1 по 8 января: со среды по среду, но последний день года, 31 декабря, будет рабочим.

ИСТОЧНИК KP.RU