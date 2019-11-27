Роструд вновь напомнил о двухдневных рабочих неделях
Перед новогодними каникулами россиян ждет два рабочих дня в понедельник и вторник, 30 и 31 декабря, а также в четверг и пятницу, 9 и 10 января.
О том, что последний день 2019 года не будет выходным, напомнил заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец.
Замглавы ведомства отметил, что работодатель в праве сделать 31 декабря выходным днем. Работник также может выделить однодневный отпуск, в том числе без сохранения зарплаты, или взять отгул за заранее отработанное сверхурочное время, либо выйти на работу в нерабочий, праздничный день.
При этом рабочий день в предпраздничный вторник будет короче на один час.
Отметим, что ранее в Госдуме поддержали идею сделать 31 декабря выходным.
Календарь выходных на 2020 годФото: соцсети
Напомним, как писал сайт kp.ru, в период новогодних праздников россиян ждет продолжительный отдых с 1 по 8 января: со среды по среду, но последний день года, 31 декабря, будет рабочим.
ИСТОЧНИК KP.RU