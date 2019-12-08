В Минске противники интеграции после несакционированного митинга передали посольству России свою резолюцию
Белорусская оппозиция, которая второй день проводит несакционированную акцию против углубленной интеграции Белоруссии и России, закончила непродолжительный митинг у здания российского посольства в Минске. До него люди прошли с националистическими бело-красно-белыми флагами и криками «Жыве Беларусь!» (Живет Белоруссия!), «Незалежнасць» (Независимость).
Через сотрудника милиции оппозиционеры передали дипмиссии свою резолюцию против подписания дорожных карт интеграции двух стран.
Напомним, днем ранее в Минске прошли две несанкционированные акции протеста, которые приурочили к встрече президентов двух стран.
Одну из акций координировал сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Павел Северинец, который призвал белорусов снова собраться на Октябрьской площади 8 декабря.
ИСТОЧНИК KP.RU