В Минске противники интеграции после несакционированного митинга передали посольству России свою резолюцию

СЕГОДНЯ 17:01 2019-12-08T17:14:46+03:00

В Минске противники интеграции передали посольству России свою резолюцию Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Белорусская оппозиция выступает против углубленной интеграции двух стран

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Белорусская оппозиция, которая второй день проводит несакционированную акцию против углубленной интеграции Белоруссии и России, закончила непродолжительный митинг у здания российского посольства в Минске. До него люди прошли с националистическими бело-красно-белыми флагами и криками «Жыве Беларусь!» (Живет Белоруссия!), «Незалежнасць» (Независимость).

Через сотрудника милиции оппозиционеры передали дипмиссии свою резолюцию против подписания дорожных карт интеграции двух стран.

Напомним, днем ранее в Минске прошли две несанкционированные акции протеста, которые приурочили к встрече президентов двух стран.

Одну из акций координировал сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Павел Северинец, который призвал белорусов снова собраться на Октябрьской площади 8 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU