Соратник Ельцина рассказал о просьбах Крыма и Донбасса войти в состав России в 1991 году
В период распада Советского Союза в 1991 году делегации из Крыма, Луганска и Донецка просили оставить их в составе России. Об этом сообщил бывший глава администрации первого российского президента Бориса Ельцина Сергей Филатов.
«Это исконно наши земли были, просто их отдали Киеву. Они понимали, что находятся в неравных условиях с украинцами, на Украине очень сильно развивался национализм», - сказал экс-глава президентской администрации газете «Взгляд».
Филатов пояснил, что в 1991 году Россия сама думала, «как бы выжить вообще». «У нас времени не было», - заключил соратник Ельцина.
Он напомнил, что во время распада СССР были привлечены сторонние страны, которые стали гарантами целостности территории Украины, при условии передачи России вооружения.
Напомним, в декабре 1991 года в Беловежской пуще главы России, Белорусси и Украины подписали соглашение, прекратившее существование Советского Союза. Тогда же было создано Содружество Независимых Государств. В декабре 2018 года Киев окончательно разорвал договор о дружбе с Москвой, а в январе 2019 года принял решение выйти еще из нескольких соглашений в рамках СНГ.
ИСТОЧНИК KP.RU
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