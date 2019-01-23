Украина вышла из трех соглашений в рамках СНГ

СЕГОДНЯ 15:43 2019-01-23T15:43:56+03:00

В мае прошлого года президент Украины Петр Порошенко заявлял, что намерен денонсировать соглашения, не отвечающие «национальным интересам» страны Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство экономического развития и торговли страны заявило, что денонсированные договоры несовместимы с обязательствами Украины в рамках ассоциации с Европейским союзом

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Правительство Украины приняло решение выйти еще из нескольких соглашений в рамках Содружества независимых государств (СНГ).

Киев вышел из соглашений «О межгосударственном обмене экономической информацией» 1992 года, «Об обмене информацией в сфере внешнеэкономической деятельности» 1993 года, «О сотрудничестве в сфере внешнеэкономической деятельности» 1992 года.

Как сообщает ТАСС, в Министерстве экономического развития и торговли Украины пояснили, что Киев имеет ряд обязательств в сфере международной торговли, в частности, как участник Всемирной организации торговли и в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС, отдельные нормы которого несовместимы с обязательствами в рамках СНГ.

На прошлой неделе Украина вышла из соглашения о развитии выставочно-ярмарочной деятельности в СНГ. Решение объяснили тем, что документ устарел и не отвечает состоянию торгово-экономических отношений между странами.

В мае прошлого года президент Украины Петр Порошенко заявлял, что намерен денонсировать соглашения, не отвечающие «национальным интересам» страны. Он заявил, что украинское правительство намерено пересмотреть все международные договоры, заключенные в рамках Содружества независимых государств, и отказаться от тех, которые сочтет невыгодными.

В декабре 2018 года Украина окончательно разорвала договор о дружбе с Россией.