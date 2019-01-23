2019-01-23T15:43:56+03:00
Политика

Украина вышла из трех соглашений в рамках СНГ

Министерство экономического развития и торговли страны заявило, что денонсированные договоры несовместимы с обязательствами Украины в рамках ассоциации с Европейским союзом
Елена Гильманова
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В мае прошлого года президент Украины Петр Порошенко заявлял, что намерен денонсировать соглашения, не отвечающие «национальным интересам» страныВ мае прошлого года президент Украины Петр Порошенко заявлял, что намерен денонсировать соглашения, не отвечающие «национальным интересам» страныФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Правительство Украины приняло решение выйти еще из нескольких соглашений в рамках Содружества независимых государств (СНГ).

Киев вышел из соглашений «О межгосударственном обмене экономической информацией» 1992 года, «Об обмене информацией в сфере внешнеэкономической деятельности» 1993 года, «О сотрудничестве в сфере внешнеэкономической деятельности» 1992 года.

Как сообщает ТАСС, в Министерстве экономического развития и торговли Украины пояснили, что Киев имеет ряд обязательств в сфере международной торговли, в частности, как участник Всемирной организации торговли и в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС, отдельные нормы которого несовместимы с обязательствами в рамках СНГ.

На прошлой неделе Украина вышла из соглашения о развитии выставочно-ярмарочной деятельности в СНГ. Решение объяснили тем, что документ устарел и не отвечает состоянию торгово-экономических отношений между странами.

В мае прошлого года президент Украины Петр Порошенко заявлял, что намерен денонсировать соглашения, не отвечающие «национальным интересам» страны. Он заявил, что украинское правительство намерено пересмотреть все международные договоры, заключенные в рамках Содружества независимых государств, и отказаться от тех, которые сочтет невыгодными.

В декабре 2018 года Украина окончательно разорвала договор о дружбе с Россией.

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