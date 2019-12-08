СЕГОДНЯ 23:24 2019-12-08T23:24:08+03:00

Специалисты назвали тех, кто любит погрызть белые грибы по ночам Фото: Иван ВИСЛОВ

Изменить размер текста: A A

Специально для грибников специалисты установили тех, кто любит полакомиться белыми грибами по ночам.

Городской сайт ИнфоЛюберцы сообщает, что список соперников грибников возглавила маленькая и очень прожорливая полевая мышь. За ночь полевка может погрызть несколько грибов. Более того, эти грызуны быстро размножаются и пять пар полевок за полгода могут превратиться в 8000 особей.

Следующие в списке вредителей стоит личинка грибного комарика. Любопытно, что в целом в грибах живут до 1000 видов жуков.

Следом идет слизень - слизняк или иначе брюхоногий моллюск. Пара-тройка слизней способна уничтожить белый гриб среднего размера всего за одни сутки.

Напомним, в июле жительница Владимира нашла во Владимирской области белый гриб, шляпка которого была больше головы человека. Специалисты владимирского Роспотребнадзора рассказали, что есть подобные грибы очень опасно и не стоит варить из них суп или жарить. Но засушить такого гиганта можно.

ИСТОЧНИК KP.RU