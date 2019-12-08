Специалисты назвали тех, кто любит погрызть белые грибы по ночам
Специально для грибников специалисты установили тех, кто любит полакомиться белыми грибами по ночам.
Городской сайт ИнфоЛюберцы сообщает, что список соперников грибников возглавила маленькая и очень прожорливая полевая мышь. За ночь полевка может погрызть несколько грибов. Более того, эти грызуны быстро размножаются и пять пар полевок за полгода могут превратиться в 8000 особей.
Следующие в списке вредителей стоит личинка грибного комарика. Любопытно, что в целом в грибах живут до 1000 видов жуков.
Следом идет слизень - слизняк или иначе брюхоногий моллюск. Пара-тройка слизней способна уничтожить белый гриб среднего размера всего за одни сутки.
Напомним, в июле жительница Владимира нашла во Владимирской области белый гриб, шляпка которого была больше головы человека. Специалисты владимирского Роспотребнадзора рассказали, что есть подобные грибы очень опасно и не стоит варить из них суп или жарить. Но засушить такого гиганта можно.
ИСТОЧНИК KP.RU