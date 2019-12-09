Стала известна жёсткая позиция России на встрече «нормандской четверки»
На предстоящем в Париже саммите российская сторона не будет пересматривать минские соглашения.
«Если в соглашениях написано, что выборы должны быть досрочными, значит, их нельзя совместить с очередными. Никто не будет ничего пересматривать», - сообщил газете «Коммерсантъ» источник, занимавшийся подготовкой встречи «четверки».
Собеседник издания напомнил, что Париж и Берлин также неоднократно говорили об отсутствии альтернативы у заключенным договоренностям.
Инсайдер также отметил, что для Москвы саммит является рабочей встречей, в то время как для Киева – «политический акт».
Напомним, днем ранее в центре Киева прошла акция оппозиции, которая требовала президента Украины Владимира Зеленского «не допускать компромиссов» во время встречи и не переступать «красной линии». В том числе речь шла о том, чтобы украинский лидер не соглашался на предоставление особого статуса самопровозглашенным Донецкой и Луганской республикам и проведения там выборов до «деоккупации».
Акция протеста накануне "нормандского формата" прошла в Киеве.По словам организаторов, в акции приняли участие несколько тысяч человек (c) Ruptly
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ИСТОЧНИК KP.RU
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