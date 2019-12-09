Стала известна жёсткая позиция России на встрече «нормандской четверки»

СЕГОДНЯ 08:23 2019-12-09T08:23:28+03:00

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На предстоящем в Париже саммите российская сторона не будет пересматривать минские соглашения.

«Если в соглашениях написано, что выборы должны быть досрочными, значит, их нельзя совместить с очередными. Никто не будет ничего пересматривать», - сообщил газете «Коммерсантъ» источник, занимавшийся подготовкой встречи «четверки».

Собеседник издания напомнил, что Париж и Берлин также неоднократно говорили об отсутствии альтернативы у заключенным договоренностям.

Инсайдер также отметил, что для Москвы саммит является рабочей встречей, в то время как для Киева – «политический акт».

Напомним, днем ранее в центре Киева прошла акция оппозиции, которая требовала президента Украины Владимира Зеленского «не допускать компромиссов» во время встречи и не переступать «красной линии». В том числе речь шла о том, чтобы украинский лидер не соглашался на предоставление особого статуса самопровозглашенным Донецкой и Луганской республикам и проведения там выборов до «деоккупации».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/748499" frameborder="0"></iframe> Акция протеста накануне "нормандского формата" прошла в Киеве.По словам организаторов, в акции приняли участие несколько тысяч человек (c) Ruptly

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ИСТОЧНИК KP.RU