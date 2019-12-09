2019-12-09T01:11:50+03:00
Политика

Хочет ли Донбасс вернуться на Украину

9 декабря в Париже лидеры «нормандской четверки» будут решать судьбу Донбасса. Киев грозится выполнить минские соглашения и вернуть мятежные территории. Наш спецкор Дмитрий Стешин проехался по Донбассу и выяснил: хочет ли он обратно на Украину? [Часть 1]
Дмитрий СТЕШИН
Поделиться:
Весна 2016 года, Донецк. У стенда с именами жертв трагедии в Одесском доме профсоюзов.Весна 2016 года, Донецк. У стенда с именами жертв трагедии в Одесском доме профсоюзов.Фото: Дмитрий СТЕШИН
Изменить размер текста:

КОЛОДА ПАСПОРТОВ

Когда пособие на ребенка в два раза меньше содержания республиканской служебной собаки - 1700 рублей, зарплата в 10 тысяч рублей - скромная удача, а паспортов в кармане потертой турецкой курточки ровно пять, меньше всего думаешь о сложной геополитической игре, в центре которой тебе угораздило родиться.

Очередь на погранпереходе «Авило-Успенка» против обыкновения двигалась споро, хотя я, как обычно, «попал под автобус», оказавшись в толпе невеселых, уставших людей. Кто-то ездил в Ростов «скупляться» (за покупками), кто-то возвращался домой с вахты или навещал родню. Стоящий впереди мужичок, мой ровесник, стянул резинку с пачки паспортов и перебирал их от нечего делать. Я подглядывал. Дээнэровский, синий украинский, два российских (внутренний и заграничный) и советский, пробитый в углу дыроколом.

- Зачем советский? - спросил едва слышно.

Мужичок оглянулся через плечо, мгновенно определил во мне россиянина:

- Так, мало ли. Только он порченый. Смотри.

На третьей странице, там, где над ФИО гражданина был советский герб, чья-то недрогнувшая рука влепила жирнющую печать с украинским трезубом и надписью «УкраIна»:

- Матка пошла в сельсовет за талонами на порошок и мыло, а там всем ставили… или талоны не давали.

- Проходите, проходите, - зашептали сзади. Очередь быстро уползала на территорию непризнанной республики. Что-то изменилось? Просто почти все тут были с российскими паспортами. Их пока не так много выдали в ДНР и ЛНР - хорошо, если сто тысяч наберется. Но электронная очередь на их получение расписана до середины лета следующего года. Ни в России, ни в республиках не успевают обрабатывать пакеты документов, и совсем не случайно прямо к очередным переговорам в нормандском формате решили открыть еще 4 пункта выдачи паспортов. Россия явно куда-то спешит. А Донбасс спешит еще быстрее.

«КАРНАВАЛ» ДЛЯ ВЫГОРЕВШИХ

В тылу мятежных республик сегодня почти ничего не напоминает о войне. Если что-то сюда и «прилетало» (так здесь называют артобстрелы), то страшно давно - в 14-м году или в 15-м, в информационный век это целая вечность. Люди, живущие в «мирных» углах, сторонятся политики: «что будет, то и будет», «надоело об этом думать» - самый распространенный ответ в этом безвременье. И, только наезжая в республику несколько раз в год, ты видишь в динамике и незамыленным глазом, как все вокруг ветшает и рассыпается. Как превращается в тлен некогда богатый, цветущий край, в котором сошлись вместе жирные черноземы, первосортный уголь, металлургическая промышленность и золотые руки. Власти поддерживают видимость бурной и радостной жизни в республиках, но получается плохо.

- Знаешь, как называют в народе нашу республику? - в лоб спрашивает меня врач донецкой скорой. Он много чего видел и помнит, этот врач. Как вдруг остался один в отделении своей больницы - все сбежали в августе 14-го. Как украинская армия расстреляла в упор машину сопровождения с ополченцами, а «медицину» не тронули. Как коллега из Львова пытался задушить раненого бойца - ненависть оказалась сильнее клятвы Гиппократа. Видел убитых и раненых детей и знает, что чувствуешь, когда заехал на вражеский блокпост… Я уже понимал - сейчас услышу гадость. Честную и прямую. Точно.

- Нашу республику называют КНР - «карнавальная народная». Два праздника в день минимум, - чеканит мой собеседник. Я пытаюсь возразить:

- Ты подумай, а что власть еще может сделать для людей? Что она может?

- Бюджетников на эти праздники не сгонять, деньги потратить на людей, а не на артистов, аппаратуру, транспорт…

Разговор уходит в русло «давайте раздадим конфискованный хамон пенсионерам». Я мог бы посчитать в блокнотике примерно, сколько стоит праздник и сколько сотых копейки пришлось бы на каждого жителя «карнавальной» республики. Но это бессмысленно, арифметика не помогает, когда люди выгорели изнутри. Их сожгло ожидание светлого будущего, а так и не сбывшиеся мечты стали топливом. Поэтому на мой дурацкий вопрос: «Что будете делать, если Киев выполнит минские соглашения и сюда зайдет Украина?» я получил логичный ответ: «Буду оперировать».

Примерно так же мне ответил мальчишка-солдат, топивший углем печку в обогревательном пункте под наземной парковкой давно уже уничтоженного Донецкого аэропорта. У него были черные руки кочегара, купленный за свои неуставной камуфляж и еще не видавшие бритвы усики десятиклассника-акселерата:

- Что будем делать? До нас доведут!

ОТСТУПАТЬ НЕКУДА

Денис провоевал с 3-й стадией рака почти полтора года. И сейчас он числится военнослужащим, начальник штаба запретил его увольнять. Просто переводят раз в несколько месяцев из подразделения в подразделение. Денис встал с кровати ради меня, все время лежит в последние недели. За Денисом присматривает барышня из России, приехавшая в Донбасс еще в начале войны, успевшая повоевать. Сейчас она учится в Донецком военном училище и не дает Денису сойти с ума от тоски и боли. И еще пытается собрать деньги ему на лечение. А Денис ждет российский паспорт или смерти. О том, что случится раньше, думать тяжело.

Боец «Беркута» Денис Запорожец воевал в ополчении с третьей стадией рака Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Боец «Беркута» Денис Запорожец воевал в ополчении с третьей стадией ракаФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Моему собеседнику некуда отступать из Донецка:

- Я же из «Беркута», вернулся в 14-м с майдана в Днепропетровск. Посмотрел на все это… Через месяц уволился. Друг старинный позвал в Луганск, там только все начиналось… Ну и потом: «Едем на передок? Кто желает?» Меня первое время не брали, молодой, необстрелянный. Война была без линии фронта, маневренная. Я в разведке служил. Основная задача - выдвинуться в нужное место и осмотреться.

Осенью 15-го у Дениса вдруг набухли лимфоузлы. Пытались лечить в Луганске:

- Ездил только на лечение, об этом никто не знал, кроме командиров. Совмещал приятное с полезным (смеется). Год у меня была ремиссия, прекрасно себя чувствовал, а потом начал не просто худеть - высыхать. И понимаю, что мне ничто уже не помогает. Пацаны говорят: «Что-то ты зеленый стал». Отправили в Донецк, врач говорит - последняя стадия. То, что у них было, мне влили. Поехал в Россию.

Деньги на лечение Дениса собрал Союз добровольцев Донбасса, огромную сумму, все равно не хватило:

- Прошел семь курсов, вставать начал, ходить, а перед последним зашел главврач и говорит: «Деньги на ваше лечение закончились. Был бы российский паспорт, мы бы провели по страховой медицине, а так ничего сделать не можем». Жду сейчас паспорт…

- Паспорт на каком этапе? Когда сдали документы?

- Где-то месяц назад. У меня же прописка была днепропетровская… Сложно было с документами.

На прощание Денис говорит мне серьезно, хотя улыбался весь разговор и рассказывал о своей беде так, чтобы я не подумал, что он жалуется:

- «Минск», не «Минск», нормандский формат, как этого черта зовут… Штайнмайер! Мне бы, чтобы все устаканилось как-то, обстрелы же постоянно идут, пацаны гибнут. Снайперы-то по полной работают по пацанам. Месяц назад приезжал к своим, у пацана куска черепа нет - просто выглянул из окопа. Он живой, но опорно-двигательный отключился… Я не встаю почти, но если что - до своей позиции дойду и хрен меня оттуда выковыришь. Мне отступать некуда, только наступать!

Денис смеется. Длинный, почти два метра, а толщиной - как наличник двери, стоит на пороге, крепко вцепившись в косяк. Я тоже улыбнулся. Не потому что мне было смешно. Для Дениса.

СТРАХ И НЕНАВИСТЬ В ГОРЛОВКЕ

В прифронтовой Горловке, втором по величине городе ДНР, ничего не изменилось с 2015-го. Все такие же пустые улицы, ямы в асфальте. Да и линия фронта осталась там же. Елена Лаврова с любимым котом на плече показывает мне в окно черную линию лесопосадки:

- А вот там уже украинцы стоят. Вчера ночью «роняли вагоны с щебенкой» - я так обстрелы из тяжелого (артиллерийского вооружения. - Ред.) называю. Это «Украина так демонстрировала стремление к миру». А вы знаете, что коты забирают на себя людские смерти? У меня во время боев их очень много поумирало, возможно, кого-то из мальчишек так спасли от смерти.

Четыре года назад, я случайно обнаружил аккаунт Елены в соцсетях. Русская женщина, филолог и переводчик, тщательно фиксировала все происходящее. Например, как сидела во время обстрелов в подъезде, в простенке. Как выгуливала и собирала испуганных собак под артобстрелом. Беженцы редко берут с собой домашних животных, Донбасс был тогда переполнен брошенным зверьем. Корреспонденты «КП» привезли тогда огромный мешок кошачьего корма, и только сейчас я узнал, что Елена несколько недель ела этот корм. Потом добрые люди прочли нашу заметку в «КП», разыскали Елену, помогли. И вроде все наладилось, и даже паспорт российский выдали быстро. Елена говорит: «Домой вернулась, я же в России родилась!» Но пару недель назад, когда согласовали дату очередных переговоров в нормандском формате, я прочел пост Елены и не смог его прокомментировать в сети, решил поговорить лично.

Похожей медалью Петр Первый наградил гетмана Мазепу - за предательство. В Донбассе «наградили» похожей медалью Петра Порошенко - за то же самое. Фото: Дмитрий СТЕШИН

Похожей медалью Петр Первый наградил гетмана Мазепу - за предательство. В Донбассе «наградили» похожей медалью Петра Порошенко - за то же самое.Фото: Дмитрий СТЕШИН

«В связи с приближающейся угрозой выполнения «безальтернативных минских», я прокручиваю несколько вариантов своей судьбы, - писала Елена.

- Вариант первый: сидеть и молчать в тряпочку я не смогу. И меня упекут в тюрьму.

Вариант второй: меня убьют сразу.

Вариант третий: меня депортируют и в России стану бомжом, потому что ни при каких условиях я не соглашусь быть приживалкой.

Есть и четвертый вариант сценария, но это на самый-самый крайний случай...».

Елена озвучила то, что многие в Донбассе с тревогой ждут от переговоров с Украиной: разоружение республиканских армий и последующее наказание сепаратистов. Как уточняют украинские политики, не стесняясь: «Даже тех, кто шлялся на референдум о независимости республик».

Год на дворе не 15-й, Елена встретила меня как дорогого гостя. Я режу ножом шикарную отбивную и спрашиваю:

- Вы верите, что Россия вас бросит?

- Дима, как меня бросить-то? Я же теперь российская гражданка!

Елена Лаврова. Фото: Дмитрий СТЕШИН

Елена Лаврова.Фото: Дмитрий СТЕШИН

- Я уже слышал донецкую легенду, что под звон курантов объявят о присоединении Донбасса к России.

- Этой легенде уже три месяца. Даже от высокопоставленных военных слышала - намекали. Верить или нет - не знаю. Столько было разочарований за эти годы. Но ведь дождались паспортов!

- Можно вечно смотреть, как Россия сливает Донбасс: начала с рублевой зоны, закончила паспортами... - пытаюсь отшутиться.

- Не закончила, я надеюсь. Я сама себе задаю логичный вопрос: а что, паспорта просто так дают? Но я чувствовала - после наших, дээнэровских паспортов будут давать русские.

- А если Украина все-таки завалит «Минск», продемонстрировав полную недееспособность. Что дальше?

- По интуиции, точнее, по обрывкам моих сведений, все ждут, когда Украина откажется от Донбасса официально. А они должны отказаться, другого выхода нет. Но я выскажу мнение свое и своих многочисленных друзей - даже если Киев выполнит минские соглашения, даже при самом благоприятном раскладе мы просто не хотим возвращаться в ЭТУ Украину. Я даже за пенсией туда не езжу, бог с ней.

- А как вы хотите?

- Или с Россией, или отдельно. Украина четко объяснила свое отношение к Донбассу, без двойных толкований. Всем все понятно. Даже если на Украине придут к власти пророссийские политики. После всего, что тут было, я ее уже холодно, молча ненавижу. Не людей, нет. Само «украинство», язык и культуру. А ведь я когда-то читала лекции по украинской культуре…

Продолжение следует.

СПРАВКА «КП»

Что такое минские соглашения

Подписаны 15 февраля 2015 года экс-президентом Украины Кучмой, послом РФ на Украине Зурабовым, главами ДНР и ЛНР - Захарченко и Плотницким.

Основные пункты (в строгой очередности выполнения):

1. Отвод всех тяжелых вооружений от фактической линии соприкосновения противников.

2. Начать диалог о проведении местных выборов.

И принять постановление Верховной рады о местном самоуправлении в «Отдельных районах Донецкой и Луганской областей».

3. Принять Закон об амнистии, запрещающий «преследование и наказание лиц в связи с событиями в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины».

4. Обеспечить освобождение и обмен заложников по принципу «всех на всех».

5. Восстановление социально-экономических связей - выплату пенсий и пособий.

6. Восстановление контроля над госграницей со стороны Украины, которое должно начаться в первый день после местных выборов и завершиться после всеобъемлющего политического урегулирования.

7. Вывод всех иностранных вооруженных формирований, военной техники и наемников с территории Украины под наблюдением ОБСЕ. Разоружение всех незаконных групп.

8. Проведение Конституционной реформы Украины с ключевыми элементами - децентрализация и постоянный Особый статус Донецкой и Луганской областей.

ПРИМЕЧАНИЯ

Донбассу гарантируются: языковое самоопределение, создание отрядов народной милиции, трансграничное сотрудничество с Россией.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
"Тех, кто говорит языком Майдана с международной трибуны — гнать с поля!". Сенатор от Крыма отреагировал на скандал с российской делегацией в ООН
Сергей Цеков четко объяснил, почему украинские представители продолжают использовать официальные площадки для антироссийской пропаганды и лжи, и по каким причинам на это закрывают глаза
"Американцам плевать на окрик из Киева — им выгода важнее". Эксперт прокомментировал реакцию Незалежной на признание Apple Крыма российским
Директор Института международных отношений «Сотрудничество» Алексей Бычков прокомментировал «Комсомолке» то, как украинский министр отчитал американскую компанию
Новости 24
Американские военные рассказали о самой совершенной ракете против СССР
Правительство Финляндии возглавит самый молодой премьер-министр в мире
В WADA призвали к полному отстранению РФ от Олимпийских игр
"Встречи с Путиным не будет": В Сеть попал график Зеленского во время "нормандского саммита" в Париже
В Париже митингующих украинцев с бандеровским флагом закидали яйцами
Специалисты назвали тех, кто любит погрызть белые грибы по ночам
Премьер-министр Украины раскрыл суть плана по реинтеграции Донбасса
Противники Зеленского установили палатки у президентского офиса
СМИ: Подозреваемый в убийстве гражданина Грузии в Берлине попросил убежища в Германии
Порошенко закидали яйцами после выступления на акции протеста в Киеве
Соратник Ельцина рассказал о просьбах Крыма и Донбасса войти в состав России в 1991 году
В Белоруссии рассказали о согласованных с Россией дорожных картах
Россия и Белоруссия нашли подходы по компенсации за налоговый маневр
Умер рэпер Juice Wrld
«Призрачные надежды на наступление зимы»: синоптики рассказали о погоде в Москве
«Караул устал»: на переговорах Путина и Лукашенко неожиданно пропал свет
Ионов, Шомуродов и Попов выйдут в стартовом составе "Ростова" на игру против "Спартака"
Ларссон и Понсе выйдут в атаке "Спартака" на матч против "Ростова"
Порошенко обозначил Зеленскому «красную линию» на «нормандском саммите»
Преемница Меркель заявила, что убийство гражданина Грузии наносит вред отношениям между Германией и Россией
Американский Dragon успешно пристыковался к МКС
В Минске противники интеграции после несакционированного митинга передали посольству России свою резолюцию