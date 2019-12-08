В Киеве проходит акция против «капитуляции» Украины на «нормандском саммите»

СЕГОДНЯ 16:31 2019-12-08T16:31:31+03:00

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На Майдане Независимости в центре Киева украинская оппозиция собралась с требованием к лидерам «нормандской четверки» не переступать «красной линии». Акцию оппозиции в преддверии саммита в «нормандском формате» организовали партии «Европейская солидарность», «Батькивщина» и «Голос».

В центре Киева собрались несколько тысяч человек с национальными и националистическими флагами в руках. Они требуют от властей не допустить договора об унитарности Украины, предоставления особого статуса Донбассу и проведения там выборов до «деоккупации». Также оппозиция призвала не изменять курс Украины в ЕС и НАТО.

Напомним, в октябре украинцы вновь вышли на улицы крупных городов с массовыми протестами. Они были против «формулы Штайнмайера». Сторонники бывшего президента Украины Петра Порошенко и ультраправые националисты назвали документ «капитуляцией».

Как писал сайт kp.ru, саммит в «нормандском формате» состоится 9 декабря в Париже. Ранее пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель предупредила украинцев, что им не стоит ожидать окончания конфликта после встречи «четверки».

ИСТОЧНИК KP.RU