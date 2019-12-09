2019-12-09T09:44:41+03:00
Общество

Роскачество утвердило первые шесть нацстандартов «зеленой» продукции

В России продолжается реализация плана по разработке национальных стандартов на сельхозпродукцию
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Роскачество утвердило первые шесть нацстандартов «зеленой» продукцииРоскачество утвердило первые шесть нацстандартов «зеленой» продукцииФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Совместно с научными и отраслевыми объединениями Роскачество составило список первых шести национальных стандартов экологически чистой сельскохозяйственной продукции. Об этом организация сообщает на своем сайте.

В представленном документе оговариваются производство, транспортировка, требования к минеральным удобрениям и хранению «зеленой продукции». Стандарты описывают общие требования, определения и термины для сельхозпродукции.

В Роскачестве сообщают, что в России продолжается реализация плана по разработке национальных стандартов на сельхозпродукцию, который выполняется в соответствии с поручением президента России Владимира Путина о создании отечественных защищенных брендов с соответствующими характеристиками.

Напомним, российский лидер дал поручение создать стандарт экологически чистой продукции, отметив, что для производства подобных товаров должны применяться технологии безопасные для здоровья. В соответствии с этим поручением одновременно со стандартами ГОСТа разрабатываются порядок контроля за обращением экологически чистой продукции. По оценкам специалистов, Россия может претендовать на 10% мирового рынка органических продуктов к 2025 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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