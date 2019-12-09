Роскачество утвердило первые шесть нацстандартов «зеленой» продукции
Совместно с научными и отраслевыми объединениями Роскачество составило список первых шести национальных стандартов экологически чистой сельскохозяйственной продукции. Об этом организация сообщает на своем сайте.
В представленном документе оговариваются производство, транспортировка, требования к минеральным удобрениям и хранению «зеленой продукции». Стандарты описывают общие требования, определения и термины для сельхозпродукции.
В Роскачестве сообщают, что в России продолжается реализация плана по разработке национальных стандартов на сельхозпродукцию, который выполняется в соответствии с поручением президента России Владимира Путина о создании отечественных защищенных брендов с соответствующими характеристиками.
Напомним, российский лидер дал поручение создать стандарт экологически чистой продукции, отметив, что для производства подобных товаров должны применяться технологии безопасные для здоровья. В соответствии с этим поручением одновременно со стандартами ГОСТа разрабатываются порядок контроля за обращением экологически чистой продукции. По оценкам специалистов, Россия может претендовать на 10% мирового рынка органических продуктов к 2025 году.
ИСТОЧНИК KP.RU