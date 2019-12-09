2019-12-09T10:37:07+03:00
Происшествия

Пьяный москвич застрелил свою соседку из охотничьего ружья

Женщина скончалась от огнестрельного ранения в грудь
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В Московской области пьяный водитель застрелил свою соседку из охотничьего ружьяВ Московской области пьяный водитель застрелил свою соседку из охотничьего ружьяФото: Михаил ФРОЛОВ
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В деревне Мясное Московской области пьяный мужчины устроил стрельбу на улице и, по неосторожности, выстрелил в свою соседку.

Как сообщил источник «КП», в правоохранительные органы обратился 59-летний индивидуальный предприниматель с сообщением о том, что выстрелом в окно ранена его 57-летняя жена.

На месте было установлено, что женщина услышала выстрелы на улице и подошла к окну, после чего получила огнестрельное пулевое ранение в грудь. Врачи не смогли спасти супругу предпринимателя, и она скончалась в машине «скорой помощи».

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полиция установила, что сосед семейной пары – 47-летний водитель в состоянии алкогольного опьянения беспричинно устроил на улице стрельбу из своего охотничьего карабина, в результате чего попал в женщину.

Напомним, в конце сентября в волгоградской станице мужчина устроил стрельбу из охотничьего ружья из-за словесного конфликта с прохожим.

ИСТОЧНИК KP.RU

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