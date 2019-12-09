2019-12-09T12:14:07+03:00
В мире

Джабаров прокомментировал позицию России на встрече «нормандской четверки»

В Совфеде отметили, что делать какие-то прогнозы пока рано
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Джабаров прокомментировал грядущую встречу "нормандской четверки". Фото ИТАР-ТАСС Антон НоводережкинДжабаров прокомментировал грядущую встречу "нормандской четверки". Фото ИТАР-ТАСС Антон Новодережкин
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В понедельник, 9 декабря, после завершения встречи лидеров «нормандской четверки» состоятся отдельные переговоры президентов России и Украины. Первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров отметил, что пока делать каких-то прогнозов об этих переговорах рано, все будет зависеть от того, какую позицию займет Владимир Зеленский.

«Я думаю, что рано давать какие-то прогнозы. Надо дождаться встречи и посмотреть, чем она закончится. Позиция России не жесткая, она вполне справедливая. Если мы хотим, чтобы на юго-востоке воцарился мир, нужно, чтобы были исполнены Минские соглашения. Ничего нового Москва не добавляет. Если Киев будет всё исполнять, будет прогресс», - цитирует сенатора ИА НСН.

Джабаров также добавил, что если Киев попробует как-то обойти Минские договоренности и будет предъявлять новые требования, то ничего хорошего из встречи двух президентов не выйдет.

Напомним, ранее стало известно, что Владимир Путин и Владимир Зеленский проведут встречу после саммита «нормандской четверки». Как отметил помощник президента РФ Юрий Ушаков, ограничений по времени и у встречи не будет, передает сайт телеканала «Звезда».

ИСТОЧНИК KP.RU

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