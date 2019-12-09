2019-12-09T14:02:18+03:00
Происшествия

Представитель экс-жены хоккеиста Зайцева рассказала, где могут быть украденные дети

Сейчас разобраться в истории пытаются полицейские
Елена АКИМОВА
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Маргарита уверяет. что девочек украл ее бывший супруг. ФОТО: https://www.instagram.com/margo__rubyМаргарита уверяет. что девочек украл ее бывший супруг. ФОТО: https://www.instagram.com/margo__ruby
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Пиар-менеджер бывшей жены хоккеиста Никиты Зайцева Маргариты объяснила, где могут быть дети, которых увез мужчина. Скорее всего, они находятся в квартире, где проживает хоккеист, но от матери эту информацию скрывают.

Помощница Зайцевой отметила, что взволнованная мать обращалась в полицию и просила проверить указанный адрес. Но даже визит полицейских не заставил похитителей открыть дверь.

- Семья Никиты даже не подчиняется действиям полиции. Если вы видели видео, там полиция говорит: „Открывайте дверь“. Когда подъехали, в доме был приглушенный свет, а когда приехала полиция, они погасили свет, - комментирует пиар-менеджер Пятому каналу.

Пока о решении конфликта мирным путем не идет и речи. Экс-супруги не общаются, Маргарита не может дозвониться ни до кого из членов семьи – ее номер внесен в черный список.

margo__rubymargo__ruby
Экс-супруга хоккеиста опубликовала видео похищения девочек на своей странице в соцсети
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Ранее сообщалось, что российский хоккеист, играющий за канадский «Оттава Сенаторз», решился на данный поступок после конфликта с экс-супругой. Пара давно в разводе и, по словам женщины, отец не платит алименты на содержание дочек. После очередной ссоры мужчина прилетел в Россию, подкараулил Маргариту и силой забрал наследниц.

Где сейчас находятся девочки двух и четырех лет не ясно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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