2019-12-09T16:13:43+03:00
Общество

Дмитрий Медведев заявил, что решение ВАДА нужно оспаривать

Премьер-министр при этом признал, что в российском спорте сеть проблемы с допингом
Юлия САЛЬНИКОВА
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ВАДА лишило Россию права участия в соревнованиях на четыре годаВАДА лишило Россию права участия в соревнованиях на четыре годаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Дмитрий Медведев считает, что российские спортивные организации должны обжаловать решение ВАДА. Напомним, комитет Всемирного антидопингового агентства после проведения проверки московской лаборатории, объявила о том, что Россия на четыре года лишается права участия в мировых спортивных состязаниях. Таким образом, российские атлеты пропустят Олимпиаду 2020 года.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев признал, что проблемы с допингом среди спортсменов существуют. Но при этом он обратился к зампреду правительства Ольге Голодец, чтобы она «донесла позицию о необходимости обжалования решения WADA в отношении РФ до ответственных за это спортивных структур».

Премьер обратил внимание, что решения ВАДА частично касаются спортсменов, которые уже были наказаны:

- Наводит на мысль, что это продолжение этой антироссийской истерии, которая приобрела уже хроническую форму, - приводит слова Медведева ТАСС.

ВАДА лишило Россию права участвовать в крупных международных турнирах на четыре года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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