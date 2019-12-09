Дмитрий Медведев заявил, что решение ВАДА нужно оспаривать
Дмитрий Медведев считает, что российские спортивные организации должны обжаловать решение ВАДА. Напомним, комитет Всемирного антидопингового агентства после проведения проверки московской лаборатории, объявила о том, что Россия на четыре года лишается права участия в мировых спортивных состязаниях. Таким образом, российские атлеты пропустят Олимпиаду 2020 года.
Премьер-министр России Дмитрий Медведев признал, что проблемы с допингом среди спортсменов существуют. Но при этом он обратился к зампреду правительства Ольге Голодец, чтобы она «донесла позицию о необходимости обжалования решения WADA в отношении РФ до ответственных за это спортивных структур».
Премьер обратил внимание, что решения ВАДА частично касаются спортсменов, которые уже были наказаны:
- Наводит на мысль, что это продолжение этой антироссийской истерии, которая приобрела уже хроническую форму, - приводит слова Медведева ТАСС.
ВАДА лишило Россию права участвовать в крупных международных турнирах на четыре года.
ИСТОЧНИК KP.RU
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