В суде Великобритании начались слушания по долгу Украины перед Россией в 3 миллиарда долларов
Британский суд начал рассматривать дело о долге Украины в 3 миллиарда долларов перед Россией Судебная тяжба идет с 2015 года. В декабре указанного года Украина отказалась возвращать России 3 миллиарда, положенные по еврооблигациям. Как сообщали тогда в Минфине России, Украина предпочла дефолт и суд. Хотя российская сторона готова была реструктурировать долг Украины, разрешив погашать по одному миллиарду в течение трех лет.
Ценные бумаги были выпущены при президенте Викторе Януковиче.
- Основная сумма Облигаций была уплачена 21 декабря 2015 года вместе с последней выплатой процентов к оплате. Однако платеж не был произведен, и Украина отказалась произвести платеж, - сказано в сообщении на сайте суда.
Дело будут рассматривать до 12 декабря, а решение объявят только в 2020 году.
ИСТОЧНИК KP.RU