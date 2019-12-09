2019-12-09T16:56:03+03:00
В мире

В суде Великобритании начались слушания по долгу Украины перед Россией в 3 миллиарда долларов

В 2015 году украинская сторона отказалась возвращать России эту сумму, положенную по еврооблигациям
Юлия САЛЬНИКОВА
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Судебные тяжбы идут с 2015 годаСудебные тяжбы идут с 2015 годаФото: REUTERS
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Британский суд начал рассматривать дело о долге Украины в 3 миллиарда долларов перед Россией Судебная тяжба идет с 2015 года. В декабре указанного года Украина отказалась возвращать России 3 миллиарда, положенные по еврооблигациям. Как сообщали тогда в Минфине России, Украина предпочла дефолт и суд. Хотя российская сторона готова была реструктурировать долг Украины, разрешив погашать по одному миллиарду в течение трех лет.

Ценные бумаги были выпущены при президенте Викторе Януковиче.

- Основная сумма Облигаций была уплачена 21 декабря 2015 года вместе с последней выплатой процентов к оплате. Однако платеж не был произведен, и Украина отказалась произвести платеж, - сказано в сообщении на сайте суда.

Дело будут рассматривать до 12 декабря, а решение объявят только в 2020 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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