2019-12-09T16:44:23+03:00
Политика

В Госдуме оценили планы Польши и Украины по совместной добыче газа

Голубое топливо будут искать на украинской территории
Елена АКИМОВА
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В Госдуме прокомментировали идею Польши и Украины добывать совместно газВ Госдуме прокомментировали идею Польши и Украины добывать совместно газФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий оценил решение Польши и Украины заниматься совместной добычей газа.

Он напомнил, что история уже знает подобный пример. Ранее американская компания вкладывала немалые средства в поиск голубого топлива на Украине, но результат был отрицательным.

- Доход от месторождений был минимальный. Заявление, которые мы слышим сейчас - это ответ для украинских граждан, которые могут замёрзнуть этой зимой. Власти хотят показать, что занимаются поисками источников альтернативного газа, - объясняет RT Водолацкий.

Все происходящее – это уход от действительно существующей проблемы, которая сейчас стоит перед Россией.

- Речь идет о заключении нового газового договора, — сказал Водолацкий.

Ранее Дональд Трамп назвал Украину «каким-то местом». Президент США на вопрос журналиста не смог вспомнить стану, куда направил своего адвоката Джулиани.

ИСТОЧНИК KP.RU

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