2019-12-09T17:13:58+03:00
Спорт

В Госдуме прокомментировали решение WADA в отношении России

Сергей Кривоносов выразил несогласие с отстранением спортсменов от соревнований
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Пресс-конференция по итогам заседания исполкома WADAПресс-конференция по итогам заседания исполкома WADAФото: REUTERS
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Решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить Россию от участия в крупных международных соревнованиях является необоснованным. Такое заявление сделал заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Сергей Кривоносов.

«Я считаю, что это очень неприятный удар. Этот непрекращающийся процесс всё идёт. В своё время мы выполнили все требования, предъявленные к нам как законодательно, так и по поводу кадровых вопросов. Но сейчас получается так, что диалог был, но он превращается в какую-то систему. С моей точки зрения, данное решение необоснованное, нет никаких доказательств», - цитирует депутата RT.

Кривоносов добавил, что такая нестабильность оказывает психологическое давление на спортсменов, что не может не сказаться на их выступлениях. Кроме того политик отметил, что в демократической системе не может идти речь о коллективной ответственности, когда честные спортсмены вынуждены нести наказание за чужие ошибки.

Депутат добавил, что вопрос оспаривать необходимо на более высоком уровне олимпийского движения.

Напомним, ранее стало известно, что исполком WADA принял решение отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года. Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая назвала эту новость ожидаемой и добавила, что позиция международного агентства по этому вопросу всегда была радикальной, передает сайт телеканала «Звезда».

ИСТОЧНИК KP.RU

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