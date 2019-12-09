Глава Минспорта о решении ВАДА: «Я не буду говорить политическое это решение или нет»

СЕГОДНЯ 18:10 2019-12-09T18:12:49+03:00

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Министр спорта России прокомментировал решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (ВАДА). В понедельник 9 декабря по итогам проверки московской лаборатории ВАДА лишил РУСАДА статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. Российские спортсмены попали под санкции, самое болезненное из этих ограничений –участие спортсменов в Олимпиаде. На четыре года Россия лишена права проводить и участвовать во всемирных соревнованиях. «Чистые» атлеты, не замешанные в допинг-скандале, смогут участвовать в играх, но под нейтральным флагом.

Премьер –министр России Дмитрий Медведев призвал обжаловать решение ВАДА.

- Реально ли были проблемы? Были, поэтому пришлось реформировать всё РУСАДА, - приводит слова министра спорта «Чемпионат». - Лаборатория с января является частью МГУ. С точки зрения законодательства, мы можем быть эталоном, многие страны обращаются к нам за помощью. Я не буду говорить, политическое это решение или нет.

ВАДА отстранит от игр 145 российских спортсменов.

ИСТОЧНИК KP.RU