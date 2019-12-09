ВАДА отстранит 145 российских спортсменов с подозрительными пробами

СЕГОДНЯ 16:11 2019-12-09T16:11:47+03:00

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Всемирное антидопинговое агентство отстранит от участия в Олимпиаде и Паралимпиаде 145 спортсменов с подозрительными пробами, если к моменту соревнований они еще не завершат свои карьеры, сообщил председатель комитета по соответствию (CRC) ВАДА Джонатан Тейлор.

В заявлении национального антидопингового агентства Австрии (NADA) сказано, что решение исполкома ВАДА в отношении России - важный сигнал для "чистых" спортсменов. Однако ВАДА необходимо разработать ясные критерии допуска "чистых" спортсменов из России.

- Теперь важно определить четкие и прозрачные критерии того, как эти требования могут быть выполнены, например, в отношении допуска российских спортсменов под нейтральным флагом, и на какие основные спортивные события они действительно влияют, - передаёт слова главы NADA Михаэля Чепича ТАСС.

Напомним, 9 декабря исполнительный Комитет ВАДА единогласно признал РУСАДА не соответствующим Антидопинговому кодексу и принял решение о лишении России права на участие в крупных международных турнирах, включая олимпиады, паралимпиады, чемпионаты мира и Европы, на четыре года. «Чистые» спортсмены из России смогут участвовать в них только под нейтральным флагом и без гимна. Россию на тот же срок лишили возможности проводить на своей территории международные спортивные соревнования и подавать заявку на их проведение. Cпортсмены, чьи данные в базе московской антидопинговой лаборатории подвергались изменениям, не будут допущены до Олимпийских игр 2020 года.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/748622" frameborder="0"></iframe> ВАДА лишило Россию права участвовать в крупных международных турнирах на четыре года.

ИСТОЧНИК KP.RU