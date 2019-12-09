Медведев подписал постановление об ипотеке под 2 процента для дальневосточников

СЕГОДНЯ 18:39 2019-12-09T18:42:13+03:00

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Дмитрий Медведев подписал постановление о льготной ипотеке для молодых семей Дальнего Востока. Для жителей этого региона предусмотрена самая низкая в стране процентная ставка по жилищном кредиту, всего в 2 процента годовых. Об этом премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил 9 декабря на встрече с вице-премьерами:

- Я подписал постановление по утверждению условий программы «Дальневосточная ипотека». Меры направлены на поддержку тех, кто строит или покупает себе жилье на Дальнем Востоке, - приводит его слова ТАСС.

В программе смогут участвовать не только молодые семьи, но и родители-одиночки, не старше 35 лет. Максимальный срок, на который можно взять ипотеку – 20 лет, размер жилищного кредита не может превышать 6 миллионов рублей. Чтобы сделать ставку в 2 процента реальной, государство будет субсидировать процентную ставку, то есть доплачивать недостающую сумму до рыночной ставки по кредиту.

Дмитрий Медведев сделал поручение, что программа должна быть направлена на те семьи, которым нужно жилье, чтобы жить там – не ради вложений или инвестиций.

- В случае повторного получения заемщиком льготного кредита или в случае, если молодая семья не будет проживать в приобретенном жилье, процентная ставка может быть повышена, а выплаты банкам прекращены, - объяснили в правительстве.

ИСТОЧНИК KP.RU