Песков: При знакомстве Путин и Зеленский обменялись рукопожатиями

СЕГОДНЯ 19:54 2019-12-09T20:01:03+03:00

Влдаимир Путин уже провел двухсторонние переговоры с Ангелой Меркель и Эммануэлем Макроном Фото: REUTERS

Президенты впервые лично встретились друг с другом на саммите в Париже

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Перед началом переговоров «нормандской четверки» в Париже Владимир Путин встретился с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Президенты впервые встречаются лично, до этого они четыре раза общались по телефону. Во время этой короткой встречи, как сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, Путин и Зеленский обменялись рукопожатиями.

Двухсторонние переговоры президентов России и Украины состоятся после официальной части саммита, но до итоговой конференции. Программой встречи запланировано, что саммит, в котором участвуют лидеры стран Россия, Германия, Франция и Украина, продлится 2 часа 45 минут. Но не исключено, что переговоры могут затянуться – прошлый саммит в нормандском формате длился больше 10 часов. Время на двухсторонние переговоры не определено.

Главной темой встречи лидеров четырех стран станет урегулирование ситуации в Донбассе. Ка сообщает ТАСС, президент Украины будет сидеть напротив Путина, слева от которого сидит канцлер Германии Ангела Меркель, а справа - президент Франции Эммануэль Макрон.

Владимир Зеленский рассчитывает, что во время саммита ему удастся пересмотреть порядок выполнения "Минских соглашений", обсудить особый статус Донбасса. С Владимиром Путиным он хотел затронуть тему обмена задержанными "всех на всех", а также газовое соглашение.

На саммит Зеленский приехал на автомобиле Renault, тогда как коллеги выбрали автомобили представительского класса, сообщают РИА Новости.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/748673" frameborder="0"></iframe> Путин прибыл в Елисейский дворец для встречи в "нормандском формате".

ИСТОЧНИК KP.RU