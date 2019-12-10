Девять человек погибли из-за отравления аммиаком в Мексике

СЕГОДНЯ 08:24 2019-12-10T08:24:21+03:00

Пассажирский автобус попал в ядовитое облако, образовавшееся на месте ДТП с газовой цистерной

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Девять человек скончались в результате отравления аммиаком на западе Мексике. Все погибшие были пассажирами автобуса, который попал в ядовитое облако, образовавшееся на месте ДТП с газовой цистерной.

Авария произошла в субботу, 7 декабря. Цистерна перевернулась прямо перед автобусом. В результате инцидента в больнице оказались 47 человек, еще четверо скончались от интоксикации на месте.

Как сообщает газета El Financiero со ссылкой на министра общественной безопасности штата Мичоакан Исраэля Рейеса, среди жертв трагедии есть несовершеннолетние.

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ИСТОЧНИК KP.RU