2019-12-10T08:24:21+03:00
Происшествия

Девять человек погибли из-за отравления аммиаком в Мексике

Пассажирский автобус попал в ядовитое облако, образовавшееся на месте ДТП с газовой цистерной
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Девять человек скончались в результате отравления аммиаком на западе Мексике. Все погибшие были пассажирами автобуса, который попал в ядовитое облако, образовавшееся на месте ДТП с газовой цистерной.

Авария произошла в субботу, 7 декабря. Цистерна перевернулась прямо перед автобусом. В результате инцидента в больнице оказались 47 человек, еще четверо скончались от интоксикации на месте.

Как сообщает газета El Financiero со ссылкой на министра общественной безопасности штата Мичоакан Исраэля Рейеса, среди жертв трагедии есть несовершеннолетние.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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