Возвращенные Украине корабли войдут в новый дивизион в Азовском море

СЕГОДНЯ 09:49 2019-12-10T09:50:34+03:00

Отряд надводных сил будет базироваться в портах Мариуполя и Бердянска

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ВМС Украины сформировали новый дивизион надводных сил в Азовском море. В тактическую группу войдут корабли, возвращенные Россией после провокации в Керченском проливе - бронированные катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу" - и другие судна.

В их числе поисково-спасательный "Донбасс", морской буксир "Корец", МБАК "Лубны" и "Кременчуг". Ожидается, введение и других боевых единиц. Об этом командующий Военно-морских сил Игорь Воронченко сообщил в ходе торжеств по случаю наименования очередного малого бронированного артиллерийского катера.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/745083" frameborder="0"></iframe> Задержанные в Керченском проливе корабли прибывают в Очаков.

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ИСТОЧНИК KP.RU