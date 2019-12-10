Возвращенные Украине корабли войдут в новый дивизион в Азовском море
ВМС Украины сформировали новый дивизион надводных сил в Азовском море. В тактическую группу войдут корабли, возвращенные Россией после провокации в Керченском проливе - бронированные катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу" - и другие судна.
В их числе поисково-спасательный "Донбасс", морской буксир "Корец", МБАК "Лубны" и "Кременчуг". Ожидается, введение и других боевых единиц. Об этом командующий Военно-морских сил Игорь Воронченко сообщил в ходе торжеств по случаю наименования очередного малого бронированного артиллерийского катера.
Задержанные в Керченском проливе корабли прибывают в Очаков.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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