2019-12-10T09:50:34+03:00
Политика

Возвращенные Украине корабли войдут в новый дивизион в Азовском море

Отряд надводных сил будет базироваться в портах Мариуполя и Бердянска
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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ВМС Украины сформировали новый дивизион надводных сил в Азовском море. В тактическую группу войдут корабли, возвращенные Россией после провокации в Керченском проливе - бронированные катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу" - и другие судна.

В их числе поисково-спасательный "Донбасс", морской буксир "Корец", МБАК "Лубны" и "Кременчуг". Ожидается, введение и других боевых единиц. Об этом командующий Военно-морских сил Игорь Воронченко сообщил в ходе торжеств по случаю наименования очередного малого бронированного артиллерийского катера.

Задержанные в Керченском проливе корабли прибывают в Очаков.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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