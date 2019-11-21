Зеленский лично встретил возвращенные Россией украинские корабли

СЕГОДНЯ 11:44 2019-11-21T11:56:51+03:00

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Президент Украины Владимир Зеленский лично встретил корабли, возвращенные Россией после инцидента в Керченском проливе.

Напомним, что в ноябре прошлого года буксир "Яны Капу" и малые бронированные катера "Бердянск" и "Никополь" нарушили морскую границу РФ и отказались выполнять требования пограничников. В результате корабли были задержаны с применением оружия. Моряков поместили под стражу и отпустили лишь несколько месяцев назад.

В среду, 20 ноября, они вместе с Зеленским прибыли в порт Очакова. Также на приветственном мероприятии присутствовали послы Германии и Франции, а также спецпредставитель ОБСЕ на минских переговорах Мартин Сайдик.

"Интерфакс-Украина" уточняет, что президент задержался на несколько часов из-за поломки самолета. После осмотра кораблей он пообещал отремонтировать их в течение ближайших трех месяцев.

Сайт kp.ru писал, что Зеленского не устроило "отсутствие" на борту части вооружения и оборудования, в том числе плафонов и туалетов. В ФСБ РФ позже опубликовали фото и видео, на которых видно, что все гальюны на месте.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/745142" frameborder="0"></iframe> Зеленский призвал Москву вернуть недостающее на переданных кораблях оборудование.

ИСТОЧНИК KP.RU