Экономисты подсчитали, сколько россиян получают "черную" зарплату

СЕГОДНЯ 11:30 2019-12-10T11:30:15+03:00

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Около 13 млн россиян (8% рабочего населения старше 14 лет) получают "черную зарплату". К такому выводу пришли экономисты агентства "Национальные кредитные рейтинги" на основе сравнения информации Федеральной налоговой службы и Росстата.

Они подсчитали, что если каждый неформально занятый гражданин получает среднюю для своего региона зарплату, то бюджетная система страны ежегодно теряет около 3 триллионов рублей - это почти 3% ВВП, передает РБК.

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ИСТОЧНИК KP.RU