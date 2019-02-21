Росстат: более четверти доходов населения - черные зарплаты и криминальные деньги

В Росстате сообщили, из чего состоят доходы россиян. Большая часть (41,4%) – это зарплата, на втором месте (19,6%) – пенсии. Есть еще прибыль от бизнеса и собственности… И 26% доходов населения – каждый четвертый рубль – в буквально смысле, взялись непонятно откуда. Эти деньги нигде не учтены. Об их существовании известно из одного источника: общей суммы расходов граждан. Они заметно превышают общие официальные доходы. А раз люди средства потратили, значит было что тратить.

- В 26% попали серые зарплаты, доходы самозанятых, криминальные доходы (воровство, взятки и так далее), - рассказал «КП» замдиректора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Владимир Назаров.

Ученые могут лишь предположить, чего в этих 26% составляет львиную долю. Но разные аналитики едины во мнении, что чисто криминальных доходов все же меньшинство.

Доля неучтенных заработков сильно меняется от региона к региону. Часто у благополучных и проблемных субъектов показатель практически один – к примеру, в Подмосковье и Чечне. У Московской области неучтенки даже чуть больше. Самыми чистыми в плане доходов оказались регионы Крайнего Севера.

В Минфине рассказали, что ежегодно бюджет теряет 1,5 трлн. рублей из-за серых зарплат, так как с них не платятся страховые взносы.

Где больше всего неучтенных доходовФото: Наиль ВАЛИУЛИН

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