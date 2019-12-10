Эксперт объяснил прекращение работы WhatsApp у миллионов пользователей
Прекращение работы приложения WhatsApp на старых смартфонах связано с изменением операционных систем. Такое заявление сделал глава агентства «Социальные сети» Денис Терехов.
«Речь идёт о том, что принципиально меняется архитектура тех или иных устройств, тех или иных операционных систем, и производителям проще отказаться от поддержки ряда пользователей... Я полагаю, что всегда, перед тем как подобные решения принимаются, происходит мониторинг рынка», — цитирует эксперта RT.
Терехов объяснил, что разработчики анализируют результаты мониторинга, высчитывают, какое количество пользователей работают на устаревших платформах и только после этого принимают решения о прекращении поддержки.
Напомним, ранее стало известно, что мессенджер WhatsApp перестанет работать на Windows Phone с 1 января 2020 года. Кроем того с февраля нового года приложение прекратит поддержку Android до версий 2.3.7 и iPhone с операционными системами до iOS 8, пишет сайт argumenti.ru.
ИСТОЧНИК KP.RU