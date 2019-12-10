СЕГОДНЯ 14:09 2019-12-10T14:09:36+03:00

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Администрация Ленинградской области должна заключить более 90% контрактов на переселение людей из аварийного жилья. Об этом рассказал губернатор Александр Дрозденко, подводя итоги 2019 года. По словам главы региона, область полностью выполняет свои обязательства, и переселение ленинградцев по программе нацпроекта «Жилье и городская среда» идет строго по графику.

- Всего до конца года мы должны приобрести 18 тысяч квадратных метров жилья. Это серьезная цифра, она нам поставлена как плановая задача, по нацпроекту мы должны заключить контрактов на 90% от программы этого года и 2020 года, - подчеркнул Александр Дрозденко. - Мы пошли по пути не строительства жилья, мы пошли по программе покупки жилья на вторичном рынке. Пока мы программу выполняем, и сомнений в ее реализации у нас нет.

Кроме того, областные власти дополнительно профинансируют расселение домов, не попавших в список по состоянию на 1 января 2017 года, но признанные аварийными в 2017 и 2018 годах.

- Они реально аварийные. Мы включаем их во внепрограммную часть и финансируем на 99% за счет бюджета Ленинградской области и 1% - за счёт средств местных бюджетов, - отметил губернатор. - На эти цели мы выделили 750 млн рублей, и еще будем выделять деньги по мере включения таких домов. Мы не хотим подвергать риску наших жителей.

Всего же до 2025 года в Ленинградской области расселят более тысячи аварийных домов — сейчас в них живут 16 500 человек. За пять лет всего будет потрачено на покупку новых квартир для переселенцев 12,5 млрд рублей.

В 2019 году в регионе расселили 3,86 тысячи аварийных квадратных метров. Новое жилье в Волховском, Тосненском, Гатчинском, Выборгском, Приозерском, Киришском, Кировском, Лодейнопольском, Всеволожском, Сланцевском и Волосовском районах получил 281 человек.