Константин Хабенский стал лауреатом госпремии

СЕГОДНЯ 14:16 2019-12-10T14:16:36+03:00

Актер и режиссер более десяти лет представляет благотворительный фонд по поддержке детей с нейроонкологией Фото: Евгения ГУСЕВА

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Актер и режиссер, а также создатель благотворительного фонда Константин Хабенский получил государственную премию за достижения в области благотворительности. Об этом стало известно из официально опубликованного президентского указа о присуждении госпремий за работу в сфере благотворительности и правозащитной деятельности.

Лауреатом госпремии за достижения в правозащитной области стала председатель совета Общероссийской общественной организации "Союз семей военнослужащих России" Мария Большакова.

"Союз семей военнослужащих России" занимается не только защитой прав военных, но и помогает их семьям решать жилищные проблемы, а также занимается поддержкой родственников военных, погибших при исполнении воинского долга.

Благотворительный фонд Константина Хабенского с 2008 года оказывает адресную и реабилитационную помощь детям с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями мозга, а также занимается поддержкой медицинских учреждений, занимающихся исследованиями нейроонкологии, в частности - организует закупку оборудования и расходных материалов и даже обеспечивает обучение специалистов.

ИСТОЧНИК KP.RU