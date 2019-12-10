2019-12-10T14:16:36+03:00
Общество

Константин Хабенский стал лауреатом госпремии

Президент подписал указ о присуждении государственных премий за благотворительность и правозащитную деятельность
Ольга МАТЫС
Поделиться:
Актер и режиссер более десяти лет представляет благотворительный фонд по поддержке детей с нейроонкологиейАктер и режиссер более десяти лет представляет благотворительный фонд по поддержке детей с нейроонкологиейФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Актер и режиссер, а также создатель благотворительного фонда Константин Хабенский получил государственную премию за достижения в области благотворительности. Об этом стало известно из официально опубликованного президентского указа о присуждении госпремий за работу в сфере благотворительности и правозащитной деятельности.

Лауреатом госпремии за достижения в правозащитной области стала председатель совета Общероссийской общественной организации "Союз семей военнослужащих России" Мария Большакова.

"Союз семей военнослужащих России" занимается не только защитой прав военных, но и помогает их семьям решать жилищные проблемы, а также занимается поддержкой родственников военных, погибших при исполнении воинского долга.

Благотворительный фонд Константина Хабенского с 2008 года оказывает адресную и реабилитационную помощь детям с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями мозга, а также занимается поддержкой медицинских учреждений, занимающихся исследованиями нейроонкологии, в частности - организует закупку оборудования и расходных материалов и даже обеспечивает обучение специалистов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Путин выразил соболезнования родным и близким Юрия Лужкова
Российские журналисты призвали Зеленского снять запрет на посещение Украины
В Ленинградской области расселят более тысячи аварийных домов
Госдума одобрила законопроект об отмене "банковского роуминга"
Похороны Юрия Лужкова пройдут на Новодевичьем кладбище
Премьер-министр Украины допустил "газовую войну" с Россией
В ЛНДР начались первые российско-лаосские военные учения
Центробанк понизил курс доллара до 63,58 рубля
В Сети появилось видео с места стрельбы в чешской больнице
Собянин о смерти Лужкова: «Он возглавлял Москву в сложный постсоветский период»
Причина смерти Юрия Лужкова: экс-мэр Москвы умер во время операции
В "Роструде" напомнили о первой сокращенной рабочей неделе января
Эксперт объяснил прекращение работы WhatsApp у миллионов пользователей
В Подмосковье задержали вьетнамца с 263 таблетками МДМА
Украинский сайт "Миротворец" прекращает свою работу
Эксперт назвал травмы, которые чаще всего получают во время новогодних каникул
Политолог прокомментировал переговоры «нормандской четверки»
В Москве проходит конференция, посвящённая 20-летию Союзного государства
Большинству россиян нравится зима, но лишь 8% любят ее сильнее других
Экономисты подсчитали, сколько россиян получают "черную" зарплату
ФАС не видит оснований для существенного роста стоимости авиабилетов
В чешской больнице неизвестный открыл огонь: четверо погибли
Словарь Уэбстера назвал главное слово 2019 года
"У него другая природная биомеханика": Зеленский признался, что было сложно говорить с Путиным
В Геленджике впервые проведут большой новогодний карнавал
«Убийцы фигуры»: Диетолог назвала самые вредные продукты новогоднего стола
Самый большой в мире водопад почти полностью высох
WADA заподозрило 66 российских легкоатлетов в применении допинга