Глава СПЧ выступил за проведение амнистии к 75-летию Победы

СЕГОДНЯ 15:53 2019-12-10T15:57:24+03:00

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В год юбилея победы глава СПЧ предлагает провести амнистию. В 2020 году будут праздновать 75-летие великой Победы. К этой дате могут освободить от обязанности нести ответственность перед законом тех, кто не совершил тяжкие преступления.

Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев рассказал журналистам, что считает правильным проведением амнистии в 2020 году. Однако, в Совете пока нет четкой позиции, кого необходимо освобождать. Не известно, сколько человек могут амнистировать.

- Это дата большая, серьезная, было бы правильно провести амнистию, но идет дискуссия вокруг того, кого амнистировать, - приводит слова Фадеева ТАСС.

В связи с 70-летием Победы в России состоялась самая массовая амнистия. Ветеранские организации просили администрацию президента освободить всех, кто совершил незначительные преступления и имеет госнаграды СССР и России.

ИСТОЧНИК KP.RU