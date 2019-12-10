Минобороны ужесточит правила работы с гостайной

СЕГОДНЯ 16:27 2019-12-10T16:27:02+03:00

Теперь разрешения на доступ к секретным сведениям нужно будет получать при каждом переводе в новую воинскую часть

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Минобороны серьезно ужесточит правила допуска к гостайне. Теперь военнослужащим, которые имеют доступ к закрытым сведениям, должны будут оформлять разрешение при каждом переводе в новую часть.

Помимо этого, появится новое понятие – временный допуск. Он будет выдаваться на исполнения обязанностей сотрудника, чья должность связана с гостайной.

Сейчас проект, разработанный военным ведомством, проходит межведомственные согласования. Ожидается, что обновленная инструкция вступит в силу в следующем году.

Помимо новых правил доступа к гостайне, военкоматы начнут оформлять допуск гражданам, с которыми заключен контракт о пребывании в мобилизационном людском резерве. Раньше этот вопрос не был урегулирован.

Эксперты объясняют, что существует три категории допуска к секретной информации: третья для тех, кто работает с секретными сведениями, вторая - с документами под грифом «совершенно секретно», первая - военные и чиновники, которым доверяют документы особой важности. Чем выше уровень допуска, тем выше ограничений имеет военнослужащий.

- Режим секретности по степени строгости приблизился к советскому, а в чем-то превзошел, так как раньше не было интернета. Правила давно следует ужесточить, хотя необходимость заново получать допуск в новой части, на мой взгляд, перегиб. Военная служба связана с регулярной переменой места службы, - комментирует «Известиям» генерал КГБ в отставке Борис Курдюмов.

ИСТОЧНИК KP.RU