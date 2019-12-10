2019-12-10T16:47:27+03:00
Общество

Приговор педофилам и чиновникам сможет вновь выносить суд присяжных

Президент России согласился с идеей возврата таких дел в подсудность судов присяжных
Юлия САЛЬНИКОВА
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Президент поддержал идею расширить возможности суда присяжныхПрезидент поддержал идею расширить возможности суда присяжныхФото: Екатерина МАЛИНИНА
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Президент Владимир Путин одобрил идею о расширении полномочий суда присяжных. Предложено было вернуть их подсудность дела о чиновниках-нарушителях закона, а также о педофилах, об этом сообщает ТАСС.

Реформа суда присяжных началась в 2016 году. Число присяжных уменьшили, поскольку решено было, что о их числа не зависит, более справедливым станет приговор или нет.

В 2013 году депутат Ирина Яровая обратилась к коллегам с предложением лишить педофилов судов присяжных. Это произошло после трагедии в Калмыкии, когда присяжные оправдали мужчину, которого подозревали в изнасиловании двух детей. Мать, узнав о приговоре, убила своих детей, пострадавших от действия извращенца. Депутат предложила вывести и судов присяжных дела о преступлениях против детей и педофилии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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