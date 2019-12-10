2019-12-10T18:36:34+03:00
Общество

Путин прокомментировал приговоры «за брошенный стаканчик»

В Совете по правам человека выступили за соразмерность наказания участникам несогласованных акций
Юлия САЛЬНИКОВА
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Президент подчеркнул, что важно не допустить перерастания акций протеста в массовые беспорядкиПрезидент подчеркнул, что важно не допустить перерастания акций протеста в массовые беспорядкиФото: REUTERS
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Президент высказал свое мнение о беспорядках во время несогласованных акций в Москве и о наказании для тех, кто применил насилие в отношении представителей полиции. Эту тему 10 декабря обсудили в ходе заседания совета по правам человека, Владимир Путин принял участие в мероприятии.

Глава СПЧ обратил внимание на то, что наказание для нарушителей порядка во время акций протестов не всегда соразмерно наказанию. Он вспомнил громкое дело «о пластиковом стаканчике», когда за брошенный в полицейского предмет виновник получил уголовную статью.

- Брошенный в сторону полиции бумажный стаканчик не должен приводить к тюремному сроку, - приводи слова главы СПЧ Валерия Фадеева «Интерфакс».

Президент прокомментировал приговоры по делам, он напомнил, что нельзя допустить перерастания мирных протестов в массовые беспорядки:

- Бросил пластиковый стакан в представителя власти — ничего. Потом пластиковую бутылку — опять ничего. Потом бросит стеклянную бутылку, камень, потом стрелять начнут и громить магазины. Мы не должны допустить вот этого! – объяснил свою точку зрения Владимир Путин.

Путин высказался о приговорах «за брошенный стаканчик».

ИСТОЧНИК KP.RU

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