2019-12-10T20:26:48+03:00
В мире

Американская журналистка назвала российский флаг «куском тряпки»

Колонка о запрете России участвовать в международных спортивных соревнованиях появилась в издании The Washington Post
Юлия САЛЬНИКОВА
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9 декабря в ВАДА объявили об отстранении от международных соревнований российских спортсменов9 декабря в ВАДА объявили об отстранении от международных соревнований российских спортсменовФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Журналист Салли Дженкинс, рассуждая о запрете ВАДА российским спортсменам принимать участие в Олимпиаде, назвала флаг РФ «куском тряпки». В понедельник 9 декабря стало известно о решении Всемирной антидопинговой лаборатории (ВАДА) по результатам проверки московской лаборатории. Российских спортсменов на четыре года отстранили от участия в международных соревнованиях, в стране нельзя в эти годы проводить состязания международного уровня. При этом в ВАДА разрешили «чистым» спортсменам, не замешанным в истории с допингом, принимать участие в Олимпиаде.

Дженкинс написала об этом колонку в издании The Washington Post:

- Начнем с того, что ВАДА на самом деле не запретила России участвовать в Токийских играх. Они просто запретили гимн и флаг. Мелодия и кусок ткани - это идеальный жест от организации, занимающейся исключительно косметикой и прикрытием задов.

Она написала, что ВАДА "не годится, чтобы найти виновного", организация - "всего-лишь плохой актер". При этом журналист призналась, что на фоне американской истории, когда Олимпийский комитет США прикрывал случаи насилия над юными спортсменами, история российским допингом "выглядит доброжелательно".

Российский премьер Дмитрий Медведев ранее заявил, что решение ВАДА нужно оспаривать.

ВАДА лишило Россию права участвовать в крупных международных турнирах на четыре года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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