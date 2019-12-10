Известный журналист Александр Рай погиб вместе с супругой: у пары остался ребенок
При трагических обстоятельствах погиб известный журналист Александр Рай. Ему было 29 лет. О его смерти сообщили коллеги по «Тинькофф-журналу», основателем которого Рай стал в 2014 году. Он прогиб в воскресенье 8 декабря вместе с супругой, у пары остался маленький сын. Обстоятельства смерти коллеги журналиста не называют.
- Уход Саши — это огромная человеческая потеря, Саша был классным человеком, крутым профессионалом и неутомимым генератором идей, настоящим сердцем Т—Ж, - сообщили в пресс-службе издания.
Компания окажет материальную поддержку семье журналиста, а также поддержит сына Рая, оставшегося без родителей.
Выпуск журнала в знак траура отменили 10 и 11 декабря. Рай родился в Москве, закончил Московский педагогический государственный университет, до прихода в издание был главным редактором блога "Нетологии". С его приходом блог "Тинькофф-журнала" вырос в полноценное издание.
ИСТОЧНИК KP.RU