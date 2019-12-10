2019-12-10T21:24:54+03:00
Политика

В Кремле опровергли заявление Авакова о «сдавших нервах» Суркова на «нормандском саммите»

Глава МВД Украины ранее заявил, что помощник российского президента якобы бросил бумаги на стол при обсуждении вывода войск из Донбасса
Юлия САЛЬНИКОВА
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Дмитрий Песков опроверг слова АваковаДмитрий Песков опроверг слова АваковаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг заявления главы МВД Украины Арсена Авакова о «сдавших нервах» Суркова. Напомни, Аваков в интервью журналистам заявил, что саммит «нормандской четверки» проходил в напряженной обстановке, якобы у участников с той и другой стороны «сдавали нервы». С его слов, Зеленский «сорвался» на главу МИД России Сергея Лаврова при обсуждении ситуации в Донбассе.

Когда речь зашла о выводе войск от границы, по словам Авакова, помощник президента России Владислав Суурков якобы бросил бумаги на стол в знак не согласия с тем, что украинская стороны отказывается выводить войска с территории вдоль всей линии соприкосновения.

У Дмитрия Пескова корреспондент РИА Новости спросил, действительно ли был такой инцидент.

- Нет, не было, - ответил представитель Кремля.

Президент России Владимир Путин заявил, что в случае, если киевские власти не предоставят гарантий жителям Донбасса, то националисты могут устроить там "вторую Сребреницу".

ИСТОЧНИК KP.RU

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