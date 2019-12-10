2019-12-10T18:54:31+03:00
В мире

От саммита «сдали нервы»: Зеленский во время переговоров «сорвался» на Лаврова

Об этом рассказал глава МВД Украины Арсен Аваков
Юлия САЛЬНИКОВА
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Переговоры состоялись в ПарижеПереговоры состоялись в ПарижеФото: REUTERS
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Аваков рассказал о выпаде украинского президента в отношении главы российского МИД Сергея Лаврова. Оказалось, что «нормандский саммит», затянувшийся 9 декабря за полночь по московскому времени, дался нелегко украинскому президенту, который старательно улыбался в камеры. В интервью Дмитрию Гордону глава МВД Украины Арсен Аваков рассказал, что участники саммита были очень эмоциональны.

Так, Зеленский внезапно «сорвался» на Лаврова, когда обсуждали ситуацию в Донбассе.

- Зеленский сказал: «Я, в отличие от вас, обошел все эти места вдоль границы своими ногами. Поэтому не надо кивать головой, что вы тут все знаете», — процитировал украинского президента Аваков.

По его словам папку с документами во время переговоров бросил помощник российского президента Владислав Сурков. Обсуждали отвод войск в Донбассе. Российская позиция была в том, чтобы вывести войска вдоль всей линии соприкосновения. Украинцы оказались против, что вызвало недовольство со стороны Суркова, по словам Авакова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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