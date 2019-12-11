Суд запретил Трампу тратить бюджет Пентагона на возведение стены
Ранее глава Пентагона одобрил выделение 3,6 миллиарда долларов, которые пошли бы на строительства около 281 километра заграждений
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Суд заблокировал план администрации президента США Дональда Трампа использовать 3,6 миллиарда долларов из бюджета Пентагона для строительства стены на границе с Мексикой.
Ранее глава ведомства Марк Эспер одобрил выделение нескольких миллиардов долларов, которые пошли бы на строительства около 281 километра заграждений.
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ИСТОЧНИК KP.RU