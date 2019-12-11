2019-12-11T07:53:02+03:00
Общество

В России начались рейды из-за новогодних лесорубов

Срубив дерево к празднику, можно получить серьезные проблемы с законом
Елена АКИМОВА
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Россиянам напомнили, что рубить хвойные деревья в лесу- незаконно и можно получить серьезные проблемыРоссиянам напомнили, что рубить хвойные деревья в лесу- незаконно и можно получить серьезные проблемыФото: Влад КОМЯКОВ
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В России начались рейды из-за новогодних лесорубов. Все чаще люди оказываются в лесу, надеясь принести домой символ праздника – хвойное дерево. Мало кто задумывается, что подобный поступок может принести серьезные проблемы с законом.

Спецоперацию «Елочка» уже развернута в лесах Московской области. В этом году к патрулированию насаждений привлекут 1,4 тыс. человек.

- Акцент сделан на «молодняк» — как раз там, где люди себе чаще всего стараются заготовить елочку. В прошлом году было поймано более 40 человек, - объясняет глава комитета лесного хозяйства Московской области Иван Советников.

Защиту лесов в преддверии Нового года усиливают повсеместно. Например, в Челябинской области возбудили три уголовных дела по факту вырубки 226 пихт, ущерб оценен в 400 тысяч рублей.

А власти Кемеровской области решили бить рублем по нарушителям. Штрафы для браконьеров увеличили вдвое. Но даже это не останавливает, к 10 декабря «черные лесорубы» уничтожили свыше 1,5 тыс. деревьев на 750 тыс. рублей.

Чиновники напоминают, что за вырубку елочек физическому лицу придется заплатить от 3 до 5 тыс. рублей, в зависимости от региона. А ИП – от 50 тысяч до полумиллиона рублей.

Примерно те же штрафы сулят за приобретение, хранение, перевозку и сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины, пишет газета «Известия».

Ранее сайт kp.ru рассказывал о мероприятиях для детей на Новый год 2019-2020 в Москве. Новогодние елки без посещения которых, как правило, не обходятся ни одни новогодние каникулы, вновь порадуют жителей и гостей города своим разнообразием.

ИСТОЧНИК KP.RU

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