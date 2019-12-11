Минтруд: госслужащим нельзя принимать подарки даже от подчиненных-друзей
Безвозмездное пользование чужим имущество, даже временное, также запрещено
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Министерство труда России в преддверии новогодних и рождественских праздников решило напомнить государственным служащим, в каких случаях им запрещено принимать подарки. Памятка была разослала во все федеральные госорганы, внебюджетные фонды, госкорпорации, Центральный Банк и другие учреждения.
Так, чиновникам нельзя брать подарки от подчиненных, даже если они являются друзьями и во внерабочее время. Безвозмездное получение услуг и даже временное пользование чужим имуществом тоже запрещено.
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ИСТОЧНИК KP.RU