Минтруд: госслужащим нельзя принимать подарки даже от подчиненных-друзей

СЕГОДНЯ 08:53 2019-12-11T08:53:32+03:00

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Министерство труда России в преддверии новогодних и рождественских праздников решило напомнить государственным служащим, в каких случаях им запрещено принимать подарки. Памятка была разослала во все федеральные госорганы, внебюджетные фонды, госкорпорации, Центральный Банк и другие учреждения.

Так, чиновникам нельзя брать подарки от подчиненных, даже если они являются друзьями и во внерабочее время. Безвозмездное получение услуг и даже временное пользование чужим имуществом тоже запрещено.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU