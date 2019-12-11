2019-12-11T10:40:14+03:00
В мире

Меркель назвала Путина победителем нормандского саммита

Канцлер Германии сказала о победе Путина "без особой радости"
Ася КУЗНЕЦОВА
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Владимир Путин провёл переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель в рамках встречи "нормандской четвёрки"Владимир Путин провёл переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель в рамках встречи "нормандской четвёрки"Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Канцлер Германии Ангела Меркель после завершения саммита "нормандской четверки" в Париже назвала российского президента Владимира Путина победителем. Меркель сказала это по пути на пресс-конференцию. Присутствующие при этом журналисты отмечают, что фраза была произнесена "без особой радости".

- Сегодня ты победитель...- цитирует канцлера "Коммерсантъ".

Президент Украины Владимир Зеленский назвал переговоры с Путиным сложными, но отметил, что почувствовал "какие-то уступки" с российской стороны и подвёл итоги переговоров словами "пока ничья".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что 9 декабря в Елисейском дворце в Париже состоялась первая за три года встреча глав России, Германии, Франции и Украины. Также 9 декабря состоялась первая встреча российского лидера с новым президентом Украины Владимиром Зеленским.

Приезд лидеров на саммит в нормандском формате.

ИСТОЧНИК KP.RU

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