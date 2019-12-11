Меркель назвала Путина победителем нормандского саммита
Канцлер Германии Ангела Меркель после завершения саммита "нормандской четверки" в Париже назвала российского президента Владимира Путина победителем. Меркель сказала это по пути на пресс-конференцию. Присутствующие при этом журналисты отмечают, что фраза была произнесена "без особой радости".
- Сегодня ты победитель...- цитирует канцлера "Коммерсантъ".
Президент Украины Владимир Зеленский назвал переговоры с Путиным сложными, но отметил, что почувствовал "какие-то уступки" с российской стороны и подвёл итоги переговоров словами "пока ничья".
Ранее сайт kp.ru писал о том, что 9 декабря в Елисейском дворце в Париже состоялась первая за три года встреча глав России, Германии, Франции и Украины. Также 9 декабря состоялась первая встреча российского лидера с новым президентом Украины Владимиром Зеленским.
Приезд лидеров на саммит в нормандском формате.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Нормандский саммит: Встреча Путина, Зеленского, Макрона и Меркель в Париже 9 декабря 2019 года»