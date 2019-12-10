"Пока ничья": Зеленский оценил переговоры с Путиным
Украинский лидер Владимир Зеленский оценил переговоры с главой России Владимиром Путиным, выразив мнение, что "пока ничья".
При этом лидер Незалежной целом охарактеризовал переговоры с Путиным как сложные, но отметил, что их встреча длилась дольше отведенного времени.
- Были какие-то уступки, я это почувствовал. Не знаю, кто кого, сейчас правильно быть дипломатом, пока мы только начали говорить. Давайте пока скажем - ничья, - подчеркнул Зеленский.
Путин попросил Зеленского развернуться для совместного фото "нормандской четверки".
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ИСТОЧНИК KP.RU
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