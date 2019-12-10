"Пока ничья": Зеленский оценил переговоры с Путиным

СЕГОДНЯ 05:05 2019-12-10T05:05:39+03:00

В целом украинский лидер охарактеризовал общение с президентом РФ как "сложное"

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Украинский лидер Владимир Зеленский оценил переговоры с главой России Владимиром Путиным, выразив мнение, что "пока ничья".

При этом лидер Незалежной целом охарактеризовал переговоры с Путиным как сложные, но отметил, что их встреча длилась дольше отведенного времени.

- Были какие-то уступки, я это почувствовал. Не знаю, кто кого, сейчас правильно быть дипломатом, пока мы только начали говорить. Давайте пока скажем - ничья, - подчеркнул Зеленский.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/748694" frameborder="0"></iframe> Путин попросил Зеленского развернуться для совместного фото "нормандской четверки".

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ИСТОЧНИК KP.RU