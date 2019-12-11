СК России передал дело экс-министра обороны Украины в суд
Следственный комитет России направил в суд уголовное дело в отношении бывшего министра обороны Украины Анатолия Гриценко, который обвиняется в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, сделанных через СМИ.
Напомним, что именно этот чиновник на протяжении нескольких лет высказывался в пользу подрывов железнодорожных поездов, самолетов и автомобилей в Москве, Таганроге и других городах нашей страны.
Направлено в суд уголовное дело в отношении бывшего Министра обороны Украины Анатолия Гриценко.
Сайт kp.ru писал, что в апреле экс-главу ведомства объявили в международный розыск и заочно арестовали. На настоящий момент он продолжает скрываться на территории Украины.
Экс-министр обороны Украины Анатолий Гриценко потребовал отправить в Россию спецназ.
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ИСТОЧНИК KP.RU