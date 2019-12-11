СК России передал дело экс-министра обороны Украины в суд

СЕГОДНЯ 11:31 2019-12-11T11:31:49+03:00

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Следственный комитет России направил в суд уголовное дело в отношении бывшего министра обороны Украины Анатолия Гриценко, который обвиняется в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, сделанных через СМИ.

Напомним, что именно этот чиновник на протяжении нескольких лет высказывался в пользу подрывов железнодорожных поездов, самолетов и автомобилей в Москве, Таганроге и других городах нашей страны.

Направлено в суд уголовное дело в отношении бывшего Министра обороны Украины Анатолия Гриценко.

Сайт kp.ru писал, что в апреле экс-главу ведомства объявили в международный розыск и заочно арестовали. На настоящий момент он продолжает скрываться на территории Украины.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="480" src="https://www.kp.ru/video/embed/510765" frameborder="0"></iframe> Экс-министр обороны Украины Анатолий Гриценко потребовал отправить в Россию спецназ.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU