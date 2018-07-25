СК РФ заочно обвинил экс-министра обороны Украины в призывах к терроризму

СЕГОДНЯ 10:30 2018-07-25T10:30:34+03:00

Анатолий Гриценко неоднократно говорил о необходимости подрывать российские самолеты, поезда и автомобили

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Следственный комитет РФ заочно предъявил обвинения бывшему министру обороны Украины Анатолию Гриценко, который неоднократно делал публичные призывы к осуществлению террористической деятельности на территории России.

Так, например, 16 июля 2014 года политик заявил о необходимости подрывать "вражеские" поезда и самолеты, передает сайт kp.ru.

"По данным следствия, в указанный день в ходе прямой трансляции онлайн-конференции телерадиокомпании "Студия 1+1" Гриценко выступил с публичным призывом к осуществлению террористической деятельности на территории Российской Федерации путем подрыва железнодорожных поездов", - говорится на сайте СК РФ.

Уточняется, что еще одно преступное заявление было сделано уже летом 2017 года в эфире телеканала "112 Украина". Тогда экс-министр призывал к подрыву автомобилей в Москве и Таганроге. По факту данного инцидента также было начато расследование.

На данный момент оба уголовных дела соединены в одно производство.