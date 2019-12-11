Автомобили «Нива» снова полностью станут АВТОВАЗовскими

СЕГОДНЯ 11:55 2019-12-11T11:53:17+03:00

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Легендарная «Нива» возвращается в семью. АВТОВАЗ выкупил у американской компании General Motors половину доли совместного предприятия в Тольятти. Еще некоторое время, согласно подписанному соглашению, коллектив СП будет выпускать и продавать автомобили Нива под брендом Chevrolet. А затем машина получат шильдик LADA.

- Полный выкуп АвтоВАЗом совместного предприятия GM-Avtovaz – позитивное и во многом символичное для предприятия решение. Оно говорит, прежде всего, о том, что наш автогигант чувствует себя уверенно и полностью перешел к политике наращивания своего присутствия на рынке. Рассчитываю, что сделка будет завершена в ближайшее время, и предприятие будет на 100% принадлежать АВТОВАЗу, - прокомментировал происходящее губернатор Дмитрий Азаров.

Губернатор также отметил, что схема 50 на 50 сказывалась на стратегическом управлении предприятием, причем не лучшим образом. Сейчас в модельном ряду АВТОВАЗа появится второй настоящий внедорожник. А в дальнейшем будет развиваться вся линейка популярных авто.