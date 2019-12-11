Треть работодателей планирует оставить работников без годовой премии

СЕГОДНЯ 12:10 2019-12-11T12:10:53+03:00

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Почти треть работодателей в России не собирается выплачивать своим работникам премии к Новому году, и только 16% опрошенных работодателей планируют премировать всех своих подчиненных. Еще 20% компаний хотят выдать премии работникам или определенным отделам выборочно. Результатами опроса, проведенного с 25 ноября по 9 декабря интернет-порталом Superjob, поделился ТАСС.

При этом опрошенные в ходе параллельного исследования работники компаний в большинстве сами не ждут годовую премию - так высказались 59% респондентов. Ещё 12% сомневаются в том, получат они премию или нет, а около 29%, наоборот, уверены в том, что под Новый год получат от начальства финансовое поощрение.

В Superjob рассказали также, что в их первом опросе участвовали 500 представителей компании, занимающихся подбором кадров, второй опрос, проводившийся со 2 по 5 декабря, охватил две с половиной тысячи рядовых работников.

Ранее kp.ru поделился предновогодним "индексом оливье" на 2020 год - традиционный салат обойдется россиянам дороже, чем в прошлом году.

ИСТОЧНИК KP.RU