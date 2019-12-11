2019-12-11T12:09:59+03:00
Звезды

Тарантино планирует снять третью часть "Убить Билла"

К созданию продолжения картины режиссёр приступит не раньше, чем через три года
Ася КУЗНЕЦОВА
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Режиссёр Квентин Тарантино рассказал о своих планах на продолжение нашумевшей кинокартиныРежиссёр Квентин Тарантино рассказал о своих планах на продолжение нашумевшей кинокартиныФото: REUTERS
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Режиссёр Квентин Тарантино планирует снять продолжение фильма "Убить Билла". Об этом автор кинодилогии рассказал в эфире радиошоу Andy Cohen Live.

- Невеста долго и упорно сражалась. На этот раз у меня есть идея, осуществить которую, быть может, будет действительно интересно, — рассказал Тарантино о предстоящем проекте.

Он также уточнил, что приступит к созданию третьей части не ранее, чем через три года, и новая часть будет отличной от предшествующих.

- Я бы не хотел просто снять какое-нибудь нелепое приключение, — отметил режиссёр.

Сайт kp.ru писал, что Квентин Тарантино в 2016 году сообщил о своём плане выпустить ещё две кинокартины и уйти на пенсию, остановившись на отметке в 10 фильмов. Он уточнял, что дилогия "Убить Билла" считается за одну киноленту.

В 2014 году режиссёр хотел оставить режиссуру, так как это "профессия молодых".

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ИСТОЧНИК KP.RU

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