2019-12-11T12:49:01+03:00
Политика

Союз журналистов Украины поддержал идею снять запрет на въезд для российских коллег. "На пять дней"

Российских журналистов предложили пустить в Украину
Ольга МАТЫС
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Ранее президент Украины заявил, что российским журналистам надо самим увидеть обстановку в странеРанее президент Украины заявил, что российским журналистам надо самим увидеть обстановку в странеФото: REUTERS
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Глава Союза журналистов Украины Сергей Томиленко высказался по поводу инициативы разрешить российским корреспондентам въезжать на территорию страны. По его мнению, в качестве эксперимента для российских журналистов можно организовать поездку по подконтрольной Киеву части Донбасса.

"Российские медиа действительно говорят, что им запрещен въезд на Украину. Если бы было желание, то Служба безопасности Украины по просьбе офиса президента [Украины] могла бы, допустим, на пять дней отменить запрет на въезд", - высказался он 11 декабря в эфире "112 Украина". - "Может быть организован пресс-тур в Донбасс при условии, что российские медиа взяли бы на себя обязательства придерживаться стандартов, это был бы такой эксперимент".

Напомним, что ранее Владимир Зеленский на встрече "нормандской четверки" заявил, что российским журналистам нужно приехать в страну и увидеть своими глазами реальную обстановку в Украине. В Союзе журналистов России на это ответили, что единственное, что мешает российским СМИ работать в Украине - запрет на въезд от СБУ и опасения за свою безопасность.

"Походите ножками": Зеленский пригласил российских журналистов на Украину.

ИСТОЧНИК KP.RU

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